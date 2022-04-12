Париж, , 11:57 — REGNUM По данным таможни Франции, дефицит торгового баланса в феврале 2022 года достиг 9,4 млрд евро, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно полученным данным, в январе дефицит торгового баланса был установлен на уровне 9,8 млрд евро, что является наихудшим показателем из когда-либо зарегистрированных во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур президентских выборов, приняла решение сменить слоган своей предвыборной кампании.

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