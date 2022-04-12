Сеул, , 11:38 — REGNUM Четвертое тело, обнаруженное на пятый день поисково-спасательной операции у берегов Тайваня, было идентифицировано как один из пропавших членов экипажа южнокорейского буксира. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, останки пропавшего без вести члена экипажа судна Kyoto 1 были обнаружены в водах архипелага Пэнху (Тайвань) 11 апреля.

Напомним, что 7 апреля морские власти Тайваня получили сигнал бедствия с корабля Kyoto 1, после чего уведомили правительство Южной Кореи об инциденте. Известно, что на борту судна находились шесть граждан Южной Кореи.

Kyoto 1 буксировал грузовое судно Kyoto 2 из южнокорейского порта Пусан в порт Батам в Индонезии.

8 апреля в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух южнокорейских моряков, 9 апреля — тело ещё одного члена экипажа.

Власти Тайваня и представители береговой охраны Южной Кореи продолжают поиск двух оставшихся членов экипажа.

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