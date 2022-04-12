Сеул, 12 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Четвертое тело, обнаруженное на пятый день поисково-спасательной операции у берегов Тайваня, было идентифицировано как один из пропавших членов экипажа южнокорейского буксира. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, останки пропавшего без вести члена экипажа судна Kyoto 1 были обнаружены в водах архипелага Пэнху (Тайвань) 11 апреля.

Напомним, что 7 апреля морские власти Тайваня получили сигнал бедствия с корабля Kyoto 1, после чего уведомили правительство Южной Кореи об инциденте. Известно, что на борту судна находились шесть граждан Южной Кореи.

Kyoto 1 буксировал грузовое судно Kyoto 2 из южнокорейского порта Пусан в порт Батам в Индонезии.

8 апреля в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух южнокорейских моряков, 9 апреля — тело ещё одного члена экипажа.

Власти Тайваня и представители береговой охраны Южной Кореи продолжают поиск двух оставшихся членов экипажа.