Москва, , 11:36 — REGNUM Сотрудник посольства Афганистана в Москве обратился в полицию и сообщил, что украдено около 57 тысяч долларов из средств посольства. Он добавил, что должен был перевести эти средства (56 775 долларов) в финансовый отдел посольства. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Доллары Maklay62

Имя сотрудника посольства не уточняется. Также нет подробностей о том, как и когда произошла кража.

Напомним, несколько дней назад Джамаль Гарвал, дипломат талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), официально вступил в должность временного поверенного в делах Афганистана в Российской Федерации. До него послом Афганистана в Москве был Саид Тайеб Джавад.