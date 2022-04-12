Москва, 12 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Японцы запретили импорт из России древесины и алкоголя. Все немножко хитрят, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя введение новых санкций Японии против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Однако пару месяцев назад японская компания Iida Group Holdings (занимает более 50% рынка и строит в год около 50 тыс. деревянных домов у себя в стране) получила от нашего правительства разрешение на покупку доли в огромном лесопромышленном холдинге RFP Group, которое рубит лес на Дальнем Востоке.

А значит эти древесные изделия уже не будут считаться российскими. Запрет же не на российский лес и изделия из него, а на экспорт россиянами», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные санкционные меры в отношении 398 российских граждан и 28 организаций из России утвердило правительство Японии в связи с ситуацией на Украине.

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