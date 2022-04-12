Сеул, 12 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В международные воды Японского моря вошёл американский атомный авианосец «Авраам Линкольн». Об этом 12 апреля сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

U.S. Navy Авианосец Abraham Lincoln

По информации агентства, что авианосная ударная группа находится в акватории к востоку от южнокорейского города Ульсан. Предположительно, она пробудет в Японском море от трех до пяти дней.

Отмечается, что подобной «демонстрации силы» не было с ноября 2017 года.

Также в сообщении говорится, что Южная Корея и США опасаются, что КНДР может провести очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты или ядерные испытания в связи с праздниками.

15 апреля в Пхеньяне отметят 110-летие со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, а 25 апреля исполнится 90 лет со дня создания Корейской народной армии.