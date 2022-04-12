Американский атомный авианосец вошёл в воды Японского моря — Yonhap
Сеул, 12 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В международные воды Японского моря вошёл американский атомный авианосец «Авраам Линкольн». Об этом 12 апреля сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.
По информации агентства, что авианосная ударная группа находится в акватории к востоку от южнокорейского города Ульсан. Предположительно, она пробудет в Японском море от трех до пяти дней.
Отмечается, что подобной «демонстрации силы» не было с ноября 2017 года.
Также в сообщении говорится, что Южная Корея и США опасаются, что КНДР может провести очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты или ядерные испытания в связи с праздниками.
15 апреля в Пхеньяне отметят 110-летие со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, а 25 апреля исполнится 90 лет со дня создания Корейской народной армии.