Бухарест, 12 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Сотни человек были эвакуированы из зданий в районе центрального корпуса министерства транспорта Румынии в Бухаресте по причине обнаружения подозрительного пакета с содержимым, напоминающим взрывное устройство. Об этой 12 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, указанный пакет был найден на автобусной остановке в непосредственной близости от офисного комплекса румынского Минтранса. По свидетельствам очевидцев, к упаковке была прикреплена записка неизвестного содержания.

На место происшествия в срочном порядке выехали полицейские, жандармы, взрывотехники и кинологи. Полностью блокировано движение в районе бульвара Голеску, где расположено главное строение министерства.

Проводятся оперативные работы.