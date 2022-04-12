Манила, , 10:22 — REGNUM По меньшей мере 28 человек погибли в центральной и южной части Филиппин в результате наводнения и оползней, вызванных тропическим штормом «Меги», сообщает Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Филиппин.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

По данным местных властей, в провинции Лейте, наиболее пострадавшей от стихийного бедствия, погибли по меньшей мере 22 человека и 27 пропали без вести. Три человека погибли в провинции Восточный Негрос и еще трое на юге острове Минданао.

Более 17 000 человек покинули свои затопленные дома.

«Меги», известный на Филиппинах под местным названием «Агатон», стал первым крупным тропическим штормом, обрушившимся на страну в 2022 году.

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