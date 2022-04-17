Москва, 17 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы России, во взаимодействии с боевыми подразделениями ДНР и ЛНР, продолжают проведение специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, понятные и благородные цели спецоперации, без всяких сомнений, будут достигнуты. «Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали», — сказал президент.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

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