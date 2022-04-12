Париж, , 09:45 — REGNUM Через два дня после выхода во второй тур президентских выборов во Франции уходящий президент Эммануэль Макрон отправился с визитом в регион Гранд-Эст, в города Мюлуз и Страсбург, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон EU2017EE Estonian Presidency

По данным издания, в этих городах на первое место, по результатам выборов, вышел кандидат Жан-Люк Меланшон.

По результатам первого тура выборов президента во Франции, действующий президент Франции Эммануэль Макроннабирает 27,84% (9 785 578 голосов). На втором месте идет ультраправый кандидат Марин Ле Пенс 23,15% (8 136 369 голосов). Жан-Люк Меланшоннабрал 21,95% (7 714 949 голосов).

Во второй тур выборов президента Франции, который состоится 24 апреля, прошли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

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