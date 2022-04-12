Донецк, 12 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки 34 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, в результате два человека погибли и семеро ранены. Об этом 12 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Уточняется, что украинские боевики выпустили по территории ДНР 189 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о двух погибших и семерых раненых мирных жителях, подчеркнули в штабе.