Донецк, 12 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:45 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка – н. п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля украинские вооруженные формирования утром 12 апреля в течение 15 минут обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также населенный пункт Еленовка.

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