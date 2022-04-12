Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Отношения России и Индии развивались, когда Вашингтон не мог полноценно сотрудничать с Нью-Дели. Однако времена изменились и теперь США имеют возможность налаживать сотрудничество с Индией. Об этом на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате «2+2» заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Встреча министра обороны США Джеймса Мэттиса с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Defence.gov

«Отношения Индии и России развивались десятилетиями, когда США не могли быть партнёрами Индии. Времена изменились, сейчас мы можем и хотим быть выбранными партнёрами Индии по всему спектру проблем — торговля, технологии, образование, безопасность», — подчеркнул Блинкен.

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Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель французской La Croix Ванесса Дуньяк считает, что Индия стремится сохранить отношения как с Россией, так и с Западом на фоне обострения украинского кризиса. По её мнению, Индия оказалась в непростом положении, и теперь из-за напряжения между Москвой и Вашингтоном будет опираться на исторический опыт, прагматизм и стратегию неприсоединения.