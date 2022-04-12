Москва, 12 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Фрегат Военно-морских сил Вооруженных сил России уничтожил украинский беспилотник «Байрактар» у побережья Крыма, сообщили 12 апреля в Минобороны РФ.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Горшков»

«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Байрактар», произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник осуществлял разведку действий кораблей Черноморского флота, береговых и наземных позиций российской боевой техники в Крыму и южной части Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.