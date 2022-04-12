Луганск, 12 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Первомайск на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Первомайска со стороны украинских формирований был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункты выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.

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