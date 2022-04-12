Шебекино, Белгородская область, 12 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. О повреждении железнодорожных путей в Шебекинском городском округе сообщил утром 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По словам главы региона, разрушено только железнодорожное полотно.

«Жертв и пострадавших нет. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — написал губернатор в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе с 11 апреля введён «жёлтый» уровень террористической опасности.