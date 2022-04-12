Париж, 12 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительству удалось снизить уровень безработицы на два пункта, передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

«Нам коллективно удалось снизить уровень безработицы на два пункта. Если мы продолжим эти усилия, мы сможем добиться полной занятости», — заявил кандидат в президенты Франции, отметив, что безработица сократилась с 9,6% до 7,4%.

Глава государства намерен в случае переизбрания добиться 5% безработицы. Однако Эммануэль Макрон признает, что это сложно будет осуществить.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции выступил в защиту предложения о повышении пенсионного возраста до 65 лет.