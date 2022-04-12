Мельбурн, Австралия, , 09:06 — REGNUM Премьер-министр австралийской Виктории Дэниэл Эндрюс 12 апреля в ходе пресс-конференции сообщил о планах проведения в своем регионе Игр Содружества в 2026 году. По его словам, акцент при проведении соревнований будет сделан на развитии инфраструктуры сельской местности и маленьких городов, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс Bentleigh electorate

Игры Содружества «Виктория-2026» будут первым в истории Австралии спортивным мероприятием, которое пройдет не в крупных мегаполисах, а в городах поменьше. Эндрюс анонсировал, что хотя открытие Игр и состоится в Мельбурне, столице штата, но дальше в болельщики и спортсмены отправятся в Джилонг, Бендиго, Балларат и Гиппсленд.

Премьер-министр Эндрюс отметил, что таким образом проведение Игр в муниципалитетах позволит возвести доступное жилье и современную спортивную инфраструктуру для привлечения будущих крупных спортивных мероприятий в регион.

«Для меня большая честь, что Виктория выбрана местом проведения Игр Содружества 2026 года, нам не терпится поприветствовать гостей со всего мира во всем нашем штате», — заявил Эндрюс.