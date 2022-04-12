Донецк, 12 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования утром 12 апреля в течение 15 минут обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также населенный пункт Еленовка. Об этом 12 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что в 07:50 (совпадает с мск) ВСУ произвели обстрел Куйбышевского района Донецка, выпустив по нему четыре снаряда калибра 122 мм и четыре мины калибра 120 мм.

Также указывается, что 08:00 киевские боевики обстреляли Еленовку, по которой выпустили восемь снарядов калибра 122 мм. При этом добавляется, что в 08:05 со стороны украинских формирований был обстрелян Петровский район Донецка, по которому было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими боевиками Еленовки и Любовки в ДНР в этих населенных пунктах было обесточено в общей сложности 39 трансформаторных подстанций.