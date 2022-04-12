Грозный, 12 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Чечне сформирована еще одна группа добровольцев для участия в освобождении Донбасса от неонацистов. Группа из 300 человек стала третьей, отправившейся исполнять свой долг по демилитаризации и денацификации Украины. В составе бригады не только представители Чечни, но и добровольцы из многих субъектов России, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

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«Для участия в специальной операции в Донбассе и на Украине из Грозного выдвинулись еще 300 добровольцев в рамках третьего этапа. Среди них не только чеченцы, но и представители других национальностей из регионов России. Под флагом борьбы с фашистской нечистью на Украине идёт объединение патриотов России»,— написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, прийти на помощь нуждающимся вне зависимости от этнической принадлежности и религии — это долг каждого мужчины. «Интернациональной бригаде добровольцев» придется столкнуться с «мерзким и коварным врагом», подчеркнул глава Чечни, но это не пугает их, так как «их строй состоит из самых достойных представителей различных этносов, населяющих нашу славную Россию».

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