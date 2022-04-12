Вашингтон, 12 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Объем импорта российского угля в Китай вырастет на 30%, до 71 млн тонн, в 2022 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков американского банка Morgan Stanley.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По их мнению, Китай может получить российский уголь, который изначально предназначался для поставки в Японию.

При этом Россия, вероятно, не будет перенаправлять предназначавшиеся для европейского рынка объемы в Азию, считают аналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша отметил, что согласие на введение эмбарго на поставки энергоносителей, в том числе газа, из России вынуждена будет дать под давлением США Европа.

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