Донецк, 12 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками Еленовки и Любовки в Донецкой Народной Республики (ДНР) в этих населенных пунктах обесточено в общей сложности 39 трансформаторных подстанций. Об этом 12 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что из-за обстрелов украинских формирований в Еленовке обесточено 20 трансформаторных подстанций школа и 1000 бытовых абонентов.

Также указывается, что Любовке после обстрела ВСУ без электричества остались 19 трансформаторных подстанций школа, детский сад и 746 бытовых абонентов.

При этом отмечается, что в Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что ремонтно-восстановительные работы начнутся сразу, как только позволит обстановка.

Как сообщало, ИА REGNUM ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Индия вправе сама формулировать реакцию на события на Украине.