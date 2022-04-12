Москва, 12 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Видеозапись организации российскими инспекторами Военной автомобильной инспекции (ВАИ) обеспечения безопасности дорожного движения в ходе проведения специальной военной операции Вооруженных сил России по денацификации Донбасса, обнародовало 12 апреля Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Инспекторы военной автоинспекции круглосуточно выполняют задачи по организации дорожно-патрульной службы и обеспечению безопасности при передвижении войск по дорогам общего пользования и маршрутам, используемым при отсутствии дорог или объезде разрушенных дорожных сооружений», — говорится в описании к видео.

При этом один из инспекторов ВАИ рассказал, что они перед начало движения колонн российских войск проверяют всю технику, ее готовность, наличие необходимой документации и правильность ее заполнения, а также состояние водителей.

Кроме того, на записи запечатлены кадры сопровождения автомобилей ВАИ российских военных колонн на автомобильных дорогах в ходе проведения спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские вооруженные формирования обстреляли из артиллерийских орудий Озеряновку на территории Донецкой Народной Республике (ДНР).