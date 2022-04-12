Нью-Дели, 12 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. На частной канатной дороге в индийском штате Джаркханд в результате столкновения кабин погибли три человека, в ловушке оказалось около 50 человек. Об этом 12 апреля сообщает газета The Hindu.

Канатная дорога

По её данным, трагедия произошла вечером 11 апреля на канатной дороге в районе холмов Трикут вблизи шиваитского храма Баба Байдьянатх. При столкновении 12 кабин с пассажирами погибли два человека, в зависших на высоте кабинах оказались заблокированы порядка 50 человек. Ещё один человек погиб во время спасательных работ.

К спасательной операции были привлечены военные и два вертолёта индийских ВВС, которым удалось спустить на землю 32 человека. 16 туристов уже более суток остаются в кабинах, воду и пищу доставляют им с помощью беспилотников.

По версии властей, причиной произошедшего является техническая неисправность. Отмечается, что сразу после аварии управляющий и сотрудники канатной дороги скрылись.

Максимальная высота канатной дороги на холмах Трикут, считающейся самой высокой канатной дорогой в Индии, достигает 392 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на одной из горнолыжных трасс Митарби в Бакуриани на аварийно отключившейся канатной дороге застряли порядка 20 человек.