Донецк, 12 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Киевские боевики утром 12 апреля трижды обстреляли из артиллерии Ясиноватую и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Уточняется, что в 06:45 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел Ясиноватой, в ходе которого украинские формирования выпустили по населенному пункту пять снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 06:55 ВСУ обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпустив по каждому из населенных пунктов по пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководители МИД и министерств обороны Индии и США считают, что боевые действия на территории Украины следует немедленно прекратить.