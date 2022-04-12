Москва, 12 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. МЧС России доставило на Украину и в Донбасс почти 1,1 тыс. тонн гуманитарной помощи, сообщили 12 апреля в пресс-службе ведомства.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«МЧС доставило в Донбасс и на Украину почти 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 автомобильных колонн доставили жителям Донбасса и Украины воду, кровати, постельные принадлежности, а также предметы первой необходимости и стройматериалы.

Как передавало ИА REGNUM, 8 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила, что партию гумпомощи доставили военнослужащие России в город Изюм в рамках проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.