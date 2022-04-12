Благовещенск, 12 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Возглавляющий Белоруссию Александр Лукашенко пообещал, что в Благовещенске больше не будет зимы, когда его встречали в аэропорту столицы Приамурья. У трапа самолёта его ожидали первый заместитель председателя правительства региона Татьяна Половайкина и мэр Благовещенска Олег Имамеев. Видео встречи опубликовал телеграм-канал BELTA.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «День космонавтики: память о подвиге и президенты на космодроме — трансляция»

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«Больше не будет у вас зимы. Всё. Весна будет», — сказал Александр Лукашенко, пожимая им руки.

Его увезли из аэропорта на автомобиле, украшенном флагом Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в День космонавтики, 12 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с российским лидером Владимиром Путиным посетят космодром «Восточный». Они ознакомятся с ходом работ по строительству стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома, обсудят развитие двухстороннего сотрудничества и ситуацию на Украине.