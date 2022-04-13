Москва, 13 апреля, 2022, 06:05 — ИА Регнум. В России 12 апреля отмечается День космонавтики. 12 апреля 1961 года, советский военный лётчик Юрий Гагарин первым из землян на корабле «Восток-1» совершил полёт в космическом пространстве по околоземной орбите и благополучно вернулся на Землю. Этот полёт стал результатом самоотверженного труда миллионов людей, символом научных и инженерных достижений СССР.

Vostokdrom.ru Космодром «Восточный»

В День космонавтики президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетят космодром «Восточный» в Амурской области. Глава российского государства вручит награды лётчикам-космонавтам и вместе с белорусским коллегой встретится с работниками космодрома и руководством Роскосмоса. Все новости о Дне космонавтики и связанных с ним событиях — в трансляции ИА REGNUM.