Тегеран, 12 апреля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. 12 апреля высокопоставленный региональный представитель посетит Тегеран, чтобы среди прочего доработать механизм освобождения семи миллиардов долларов замороженных средств Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Рассмотрение механизма реализации освобождения заблокированных активов Ирана в рамках недавнего соглашения является одной из основных целей предстоящего визита.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил на пресс-конференции, что ему ничего не известно об этом вопросе. Тем не менее, он подтвердил сообщение IRNA о наличии договорённости.

«Необходимые рамки для освобождения значительной части замороженных активов Ирана были определены и согласованы», — заявил он корреспонденту IRNA foreign policy.

На прошлой неделе агентство IRNA сообщило, что Иран достиг соглашений с некоторыми странами о механизме размораживания значительной части своих средств, заблокированных за рубежом.

Заблокированные средства должны быть отправлены на банковские счета Ирана в течение периода времени в несколько недель, согласно рамочному соглашению.