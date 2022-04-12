Биробиджан, 12 апреля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Россия и Украина — братские народы, которые связаны тысячелетними узами. Об этом заявил заведующий учебной деятельностью школы № 16 им. Николая Косникова, член регионального штаба ОНФ в Еврейской АО Иван Гуменный, сообщил телеграм-канал правительства ЕАО.

ИА REGNUM Украина — Россия

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«Мы — братья, и то, что происходило на территории Украины в течение восьми лет, являлось вопиющим, недопустимым случаем действия властей этой страны. Я поддерживаю военную спецоперацию, которую объявил наш президент Владимир Путин. И поддерживаю нашу армию и флот», — сказал Иван Гуменный.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о проведении спецоперации в защиту Донбасса было принято из-за того, что на Украине притесняли русских, ранее заявила эксперт регионального отделения Народного фронта в Еврейской АО Анастасия Фраш.