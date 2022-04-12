Курск, 12 апреля, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Мужчина устроил запуск фейерверков и напугал жителей города Курска на фоне объявленного повышенного уровня террористической угрозы в Курской области. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Константин Сомов. Фейерверк. 1904

Информация о шуме и взрывах стала поступать в отделение полиции от жителей Курска около 22:30 мск 11 апреля. На место происшествия прибыли сотрудники полиции выяснили, что мужчина 1977 года рождения устроил салют и запуск фейерверков на улице Карла Маркса.

Мужчина был задержан и доставлен для выяснения обстоятельств в отделение полиции. Действиям задержанного гражданина будет дана правовая оценка.

Напомним, в регионах Центрального федерального округа, граничащих с Украиной введён «жёлтый» (повышенный) уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских боевиков. В частности, «жёлтый» уровень действует в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также двух районах Воронежской области. Кроме того, повышенный уровень террористической угрозы введён в Крыму и в двух районах Краснодарского края.