Владивосток, 12 апреля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Специалисты Приморского центра занятости населения помогают в Ростовской области гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР. Предварительно подобрано более 600 вакансий в сфере образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта и логистики, а также рабочие профессии, не требующие квалификации, в том числе с предоставлением жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Жители Донбасса прибыли в Россию

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По результатам консультаций более 150 человек согласны переехать и трудоустроиться в Приморье, 350 человек продолжают подбирать вакансии и рассматривают вопрос переезда. Всего же консультацию по вопросам трудоустройства получили более 3100 человек.

Ранее правительство России распределило 1350 человек из ДНР и ЛНР в Приморье. В случае их приезда будут задействованы пункты временного размещения, оснащенные всем необходимым для нормальной жизни, для людей организуют трехразовое питание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермский край после 12 апреля возможно прибытие поезда с беженцами из Донбасса.