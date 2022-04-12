Загреб, 12 апреля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Согласие на введение эмбарго на поставки энергоносителей, в том числе газа, из России вынуждена будет дать под давлением США Европа. Так считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша, его статья была опубликована 11 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По мнению журналиста, европейские страны осознают безвыходность своего положения и невозможность в полной мере заменить газ, поступающий из России. Отказ от эмбарго может быть квалифицирован как отказ от оказания помощи Украине.

«Если Европа воспротивится американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально, а сама за кулисами «эгоистично» заключает энергетические сделки с Россией», — поясняет Роша.

На Евросоюз будут оказывать сильное давление США, в их интересах, чтобы ЕС ударил по России «как можно больнее». Ситуацией, по предположению Роша, воспользуется и президент Украины Владимир Зеленский, который в первых рядах будет обличать европейцев, поскольку ему открыты сейчас все трибуны мира.

В Европе осознают последствия введения эмбарго на газ из России и поэтому не спешат предпринимать меры подобного рода. Более того, среди стран ЕС есть и противники любых санкций против российских энергоносителей. В частности, против ввода санкционных мер выступил министр финансов Австрии Магнус Бруннер. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил лишь об отказе от угля и нефти из России, не упоминая газ.

Как отметил Роша, Евросоюз не спешит предпринимать такой шаг, как введение эмбарго, так как страны блока понимают, что, пытаясь «сделать больнее» России, они могут сами «почувствовать» эту боль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии назвали реальный срок зависимости от российского газа. Как заявил директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, отказ от поставок газа из России приведёт к параличу целых секторов экономики. Зависимость от газа в Германии продлится как минимум два года.