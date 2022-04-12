Мехико, , 02:39 — REGNUM Неизвестные убили восемь человек в жилом доме муниципалитета Тультепек в мексиканском штате Мехико, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Мексики.

Мексика Barney Moss

Сообщается, что все погибшие являлись членами одной семьи, среди них — четверо детей. При этом семеро погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице. Пока неизвестно, кто учинил расправу над семьей. В настоящее время проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Мексики 15 марта обнаружили тела 26 человек. Отмечалось, что тела погибших были спрятаны в тайных захоронениях в заброшенных домах в районе города Сьюдад-Обрегон в штате Сонора.