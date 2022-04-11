Алжир, 12 апреля, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Два договора, затрагивающие энергетический сектор, были заключены Алжиром и Италией 11 апреля, сообщает информационное агентство Algeria Press Service (APS).

Ratfink1973 Природный газ

Подписание соглашений состоялось в алжирской столице в присутствии алжирского президента Абдельмаджида Теббуна и итальянского премьер-министра Марио Драги. Первый договор касается поставок газа из Алжира в Италию. Подписи в документе поставили генеральный директор алжирской нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар и главный управляющий итальянской энергетической корпорации Eni Клаудио Дескальци.

Вторым соглашением является Совместная декларация о намерениях двух стран в сфере энергетики. Документ подписали министр иностранных дел Рамтан Ламамра и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля третий вице-премьер Испании и министр по вопросам экологического перехода королевства Тереса Рибера выразила уверенность в том, что Алжир выполнит свои обязательства по поставкам газа испанской стороне.