Рим, 11 апреля 2022, 23:42 — REGNUM Новый итальянский терминал по приему СПГ сможет начать работу в первом квартале 2023 года, с такой оценкой выступил 11 апреля министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.
Суда предполагается арендовать.
Ранее Чинголани заявлял, что на преодоление «зависимости» Италии от российского газа понадобится от полутора до трех лет.
Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из Алжира и Азербайджана, а также СПГ.