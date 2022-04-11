Харьков, Украина, 11 апреля, 2022, 23:31 — ИА Регнум. На территории Украины во время проведения специальной военной операции были убиты ещё два грузинских боевика, сообщает 11 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

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9 апреля под Харьковом погибли Ника Шанава и Давид Менабдишвили. 21-летний Шанава являлся многократным чемпионом Грузии и Тбилиси по борьбе. Шанава служил в грузинской армии по контракту, но после начала событий на Украине прервал свой контракт и отправился туда вместе с 19-летним младшим братом «сражаться против Путина». Родные Шанавы узнали о том, что он едет на Украину, всего за несколько часов до его отправления. Менабдишвили же был ветераном «Пятидневной войны» 2008 года в Южной Осетии. А в Донбассе он принимал участие в боевых действиях ещё в 2014 году.

Пока не ясно, когда тела убитых смогут перевезти с Украины в Грузию.

Напомним, что на территории Украины находятся несколько отрядов грузинских наёмников. С начала проведения специальной военной операции было убито уже шесть боевиков, а всего с 2014 года — 12.