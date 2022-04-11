Вашингтон, 11 апреля, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Помощник государственного секретаря США по вопросам миграции Джульета Валлс Нойес посетит с официальным визитом Кишинёв и Варшаву, сообщает 11 апреля пресс-служба Госдепартамента.

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Визит Нойес будет проходить с 12 по 15 апреля. В Кишинёве помощник госсекретаря обсудит с представителями правительства положение дел с украинскими беженцами в Молдавии. Нойес также планирует посетить центры приема беженцев, чтобы встретиться с сотрудниками гуманитарных организаций и волонтерами.

В Варшаве американский дипломат встретится как с представителями правительства Польши, так и с представителями ООН, чтобы обсудить текущий гуманитарный кризис в Европе на фоне наплыва мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте вице-президент США Камала Харрис на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сообщила, что Белый дом готов выделить еще $50 млн для поддержки украинских беженцев через Всемирную продовольственную программу.