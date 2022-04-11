Болонья, Италия, , 22:26 — REGNUM Сегодня, 11 апреля, в Болонье на стадионе «Ренато Далл’Ара» футбольный клуб «Болонья» в последнем матче 32-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет «Сампдорию». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Футбольный клуб «Болонья» (сс) RonnyK

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Лукой Паретти. Ассистенты главного судьи — Стефано Алассио и Дайсуке Эмануэле Йошикой.

Стартовые составы команд:

«Болонья»: Лукаш Скорупский, Адама Сумаоро, Артур Теате, Гари Медель, Эрон Хики, Мишель Абишер, Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг, Митчелл Дийкс, Марко Арнаутович, Муса Барроу.

«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Омар Колли, Бартош Берешиньский, Алекс Феррари, Никола Мурру, Мортен Торсбю, Стефано Сенси, Антонио Кандрева, Томас Ринкон, Франческо Капуто, Абдельхамид Сабири.