Рим, , 22:26 — REGNUM Представители правительств Алжира и Италии 11 апреля подписали декларацию о намерениях по взаимодействию в энергетической сфере.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Итальянская и алжирская компании Eni и Sonatrach в свою очередь подписали договор об увеличении объема поставок газа в Италию.

В 2022 году объем поставок вырасти лишь на 3 млрд кубометров (менее 5% от общей потребности страны), но предполагается, что в следующие годы он увеличится.

Италия в настоящее время покупает у Алжира около 30% газа для собственных нужд, большие объемы (около 40%) приобретаются только у России.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из Алжира и Азербайджана, а также американский СПГ.