Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Администрации президента США Джо Байдена предстоит до 18 апреля принять решение о том, стоит ли продлевать приказ об обязательном ношении масок в самолетах, поездах и другом общественном транспорте, сообщает 11 апреля Reuters.

Эпидемия коронавируса в США (сс) dmbosstone

Законодатели от Республиканской партии требуют, чтобы Белый дом отменил 14-месячный приказ о ношении масок. Однако отмена коронавирусных ограничений может быть вновь отложена на фоне роста числа новых случаев заболевания COVID-19.

Среди прочего, волна заражений коронавирусом настигла многочисленных американских законодателей, встретившихся на недавнем званом ужине в Вашингтоне.

Новый координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 указал, что директор центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски вскоре решит, следует ли американцам продолжить носить маски. Отметим, что в последние недели CDC сделала ряд коронаврусных послаблений.