Буэнос-Айрес, 11 апреля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Министр обороны Аргентины Хорхе Тайана заявил 10 апреля, что его страна вернет себе Фолклендские (Мальвинские) острова, если Латинская Америка поддержит присоединение. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

dfaulder Фолклендские острова

Он также напомнил, что возвращение Мальвинских, Сандвичевых островов и Южной Георгии является «государственной политикой» Аргентины с 1833 года.

«Мы собираемся восстановить контроль над Мальвинскими островами при поддержке Латинской Америки после того, как все поймут, что британское присутствие в Южной Атлантике — это узурпация природных ресурсов», — заявил Тайана.

Говоря о Великобритании, он также назвал «позором» то, что «держава с привилегированным положением в Совете Безопасности ООН позволяет себе не уважать международное право и отказывается соблюдать просьбу ООН сесть за стол переговоров для обсуждения суверенитета над островами».