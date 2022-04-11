Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Американский актёр Джанкарло Эспозито назвал возможную дату выхода третьего сезона «Мандалорца». Об этом пишет портал «Культуромания» 11 апреля.

Охотник за головами Цитата из т/с «Мандалорец ». 2019. США

По словам актёра, продолжение популярного вестерна может выйти уже летом 2022 года. Также Эспозито отметил, что официальная информация касательно даты релиза сериала должна появиться в ближайшее время.

Напомним, что в марте 2022 года стало известно о завершении съёмок третьего сезона «Мандалорца». Ожидается, что проект появится на платформе Disney Plus, недоступной в России.

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