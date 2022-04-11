Вашингтон, 11 апреля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Американский актёр Джанкарло Эспозито назвал возможную дату выхода третьего сезона «Мандалорца». Об этом пишет портал «Культуромания» 11 апреля.

Цитата из т/с «Мандалорец ». 2019. США Охотник за головами

По словам актёра, продолжение популярного вестерна может выйти уже летом 2022 года. Также Эспозито отметил, что официальная информация касательно даты релиза сериала должна появиться в ближайшее время.

Напомним, что в марте 2022 года стало известно о завершении съёмок третьего сезона «Мандалорца». Ожидается, что проект появится на платформе Disney Plus, недоступной в России.