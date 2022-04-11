Пунта-Аренас, Чили, 11 апреля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Правительство Чили объявило 11 апреля об открытии тендеров на строительство Международного антарктического центра в Пунта-Аренасе. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

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На реализацию проекта планируется потратить 80 миллионов долларов. Научный центр площадью 33 тысячи квадратных метров будет включать не только лабораторный корпус, но также интерактивный музей и городскую зону отдыха.

Ожидается, что на базе центра начнут работу исследователи гидросферы и атмосферы, геологи, биологи, палеонтологи, физики и химики. В интерактивной зоне планируется разместить океанариум, планетарий, а также комнату-холодильник с антарктическими ландшафтами и растительностью.