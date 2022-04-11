Москва, 11 апреля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера продолжалась относительно недолго, заявил 11 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Raymond Cunningham Кремль

«Беседа была непродолжительная по меркам последнего времени», — сказал он.

Напомним, 11 апреля Владимир Путин провёл переговоры с новым канцлером Австрии, которые продолжалась в пределах полутора часов.

При этом, по просьбе австрийской стороны, переговоры проходили в закрытом режиме.

По итогам встречи с Путиным Нехаммер заявил журналистам, что у нет оптимистичного настроения относительно перспектив ситуации вокруг Украины.

Кроме того, представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что ЕК не будет комментировать результаты визита Нехаммера в Москву.