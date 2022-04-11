Панама, 11 апреля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Профсоюзы работников транспортной сферы Панамы объявили 11 апреля забастовку в знак протеста против постоянного роста цен на топливо в последние месяцы. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Панама-Сити, Панама, 2017 год

Во время забастовки свою работу остановят около 40 маршрутов Панамы, что затронет тысячи людей, пользующихся ими, чтобы попасть на заработки в столицу. Представители профсоюзов ранее направили письменное обращение с просьбой повлиять на динамику цен президенту Лаурентино Кортисо, но ответа так и не получили.

В конце октября 2021 года водители уже парализовали работу общественного транспорта Панамы и перекрывали улицы, протестуя против повышения цен. Неделю спустя правительство одобрило введение субсидий для транспортного сектора.