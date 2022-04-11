Москва, 11 апреля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Три командных пункта укронацистов, два радиолокатора и склад горючего уничтожены за день авиаций ВКС России, сообщил вечером 11 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Кроме того, самолётами оперативно-тактической авиации ВКС России поражены более 30 опорных пунктов и мест сосредоточения боевой техники.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины.

Среди них: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», — рассказал Конашенков.