София, 11 апреля 2022, 20:02 — REGNUM Прокуратура Добричской области Болгарии передала в суд документы следствия в отношении одного из членов экипажа сухогруза VERA SU — корабля, севшего на мель в сентябре прошлого года в Черном море в районе болгарского населенного пункта Камен-Бряг (северо-восток страны). Об этом 11 апреля сообщает софийский информационный портал News.bg.
По предварительным данным, эксперты располагают информацией о том, что второй помощник капитана судна в ночь аварии нарушил вахтенный устав, из-за чего сухогруз был выброшен на скалистое побережье. Согласно болгарскому законодательству, указанному обвиняемому гражданину Турции, проходящему в документах под кодовым именем К.А., грозит тюремное заключение на срок до трех лет.
Напомним, 20 сентября 2021 года в результате аварии турецкого судна VERA SU, перевозившего с Украины в Варну крупную партию минеральных удобрений, в Черное море попало несколько тонн химикатов и было затруднено судоходство в болгарской акватории. Спасательная операция продолжалась несколько недель.
В феврале нынешнего года суд Добрича приговорил капитана VERA SU — 59-летнего гражданина Турции Хайдера Эргюна к трем годам лишения свободы условно.
Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии назвали стоимость операции по спасению сухогруза VERA SU