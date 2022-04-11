София, 11 апреля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Прокуратура Добричской области Болгарии передала в суд документы следствия в отношении одного из членов экипажа сухогруза VERA SU — корабля, севшего на мель в сентябре прошлого года в Черном море в районе болгарского населенного пункта Камен-Бряг (северо-восток страны). Об этом 11 апреля сообщает софийский информационный портал News.bg.

Цитата из кф «Братья Карамазовы». реж. Кирилл Лавров, Иван Пырьев, Михаил Ульянов. 1968. СССР Суд

По предварительным данным, эксперты располагают информацией о том, что второй помощник капитана судна в ночь аварии нарушил вахтенный устав, из-за чего сухогруз был выброшен на скалистое побережье. Согласно болгарскому законодательству, указанному обвиняемому гражданину Турции, проходящему в документах под кодовым именем К.А., грозит тюремное заключение на срок до трех лет.

Напомним, 20 сентября 2021 года в результате аварии турецкого судна VERA SU, перевозившего с Украины в Варну крупную партию минеральных удобрений, в Черное море попало несколько тонн химикатов и было затруднено судоходство в болгарской акватории. Спасательная операция продолжалась несколько недель.

В феврале нынешнего года суд Добрича приговорил капитана VERA SU — 59-летнего гражданина Турции Хайдера Эргюна к трем годам лишения свободы условно.